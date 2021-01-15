В Україні працює 2,3 тисячі пунктів тестування на коронавірус

В Україні на цей час створено 2373 пункти тестування на коронавірус.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні в Україні вже утворено безпосередньо пунктів тестування 2 373. Вони забезпечують процес забору біологічного матеріалу, тобто безпосередньо сам тест, до якого всі ми звикли, для проведення лабораторних досліджень на COVID-19 методом ПЛР, а також проведення експрес-тестів на визначення антигена від коронавірусної інфекції", - заявив міністр.

Він зазначив, що такі пункти організовано при закладах охорони здоров'я.

За словами Степанова, передбачається тестування осіб з підозрою на коронавірус та будь-які прояви ГРВІ, людей, які перебували в контакті з хворим на COVID-19. Також у цих пунктах можуть зробити тест особи, у яких передбачена госпіталізація.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили 8 199 нових випадків COVID-19, померли 166 осіб. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 146 963 особи, з них 847 391 особа одужала, померли 20 542 людини.