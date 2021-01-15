МОЗ вирішуватиме, як покрити дефіцит не закуплених ДП «Медзакупівлі» ліків

Міністерство охорони здоров’я вирішуватиме, як покрити дефіцит ліків, не закуплених ДП “Медзакупівлі”.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“МОЗ буде в терміновому порядку вирішувати, в який спосіб нам покрити той дефіцит, який може виникнути від незакуплених лікарських засобів”, - сказав Степанов.

Степанов зауважив, що зміна закупівельника з ДП “Медичні закупівлі” відбулася через те, що МОЗ вважає роботу ДП неефективною з точки зору організації процесу закупівель. Так, за словами міністра, в 2020 році 108 позицій з 483, або більше 20%, не було закуплено.

Зокрема, сказав міністр, не були закуплені стент-системи, лікарські засоби для лікування дитячої онкології, лікарські засоби для лікування хворих на ВІЛ/СНІД тощо.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ змінить ДП “Медичні закупівлі” як закупівельника вакцин від коронавірусної хвороби.

Раніше, 3 січня гендиректор ДП “Медзакупівлі” Арсен Жумаділов оприлюднив у Фейсбуці допис, в якому торкнувся теми переговорів, які веде МОЗ з виробниками вакцини від коронавірусної хвороби, формування ціни на вакцину, термінів, у які Україна мала б укласти договори з виробниками та обсягів вакцини, які мали б постачатися в Україну.