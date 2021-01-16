Експрес-тест на COVID-19 проводять лише за направленням лікаря - НСЗУ

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Національна служба здоров'я.

"До пакета первинної медичної допомоги додали скринінгове обстеження. А саме - тестування методом експрес-діагностики - швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування. ...Позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARSCoV-2 має бути підтверджений за допомогою ПЛР-тесту. Експрес-тестування проводиться лише за направленням лікаря, а не за бажанням пацієнта", - йдеться у повідомленні

Скринінгове дослідження на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять: людям з підозрою на COVID-19; людям із симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії; пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації; особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксоване масштабне розповсюдження COVID-19.

У НСЗУ нагадали, що раніше тестування на COVID-19 проводили пацієнтам лише з симптомами коронавірусу та пневмонії.

Також наголосили, що 1-му кварталі 2021 року не буде пакету послуг для мобільних бригад, що беруть матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19.

Відтепер відбір матеріалів для тестування та їх транспортування у лабораторний центр МОЗ входить до пакета з надання медичної допомоги на первинній ланці і є безоплатним для пацієнта з підозрою на COVID-19.

"Центри надання первинної меддопомоги створюють пункти тестування. Медики виїжджають до тих пацієнтів, які не можуть дістатися до пунктів самостійно. Також Центри медико-санітарної допомоги мають можливість домовитися між собою та створити спільні пункти тестування або мобільні бригади", - роз'яснили в НСЗУ.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні МОЗ оновило стандарт надання медичної допомоги в частині здійснення тестування на COVID-19, згідно з яким проводиться тестування пацієнтів з ознаками респіраторного захворювання незалежно від того, чи відповідає ця симптоматика коронавірусній хворобі. З 22 грудня 2020 року складовою частиною медичних послуг надавача первинної медичної допомоги є відбір матеріалів у хворих на COVID-19 або підозрою на нього для тестування та їх транспортування у лабораторний центр МОЗ.

Наприкінці 2020 року в Україну було доставлено 225 тис. експрес-тестів на визначення антигена SARS-CoV-2.