Ляшко не виключає, що Україна введе міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Україна готова до можливого введення міжнародних свідоцтв про вакцинацію, якщо це буде потрібно.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час панельної дискусії "Вакцинація. Корупція. COVID-19", передає кореспондент Укрінформу.

"В подальшому ажіотаж щодо доступу до приватних структур для вакцинації позачергово буде зростати після введення можливого і потенційного міжнародного свідоцтва про вакцинацію, яке дозволить подорожувати. Це може бути однією із таких критичних точок. Комітет з надзвичайних ситуацій при ВООЗ засідав у січні, і він звернувся до всіх країн не поспішати з питанням введення міжнародного свідоцтва про вакцинацію, як елементом перетину державних кордонів. Вони зараз розробляють позицію, і ця позиція буде оприлюднена. Україна потенційно розглядає таку можливість, і робить інструмент, у якому ми робимо запис про проведення щеплення, а ми робимо це в електронній системі охорони здоров'я, не генеруємо жодних інших систем. До 10.02 всі медичні інформаційні системи протестують цей модуль, і він буде готовий до використання", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що з електронної системи охорони здоров'я буде можливість згенерувати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке в подальшому можна буде використовувати.

"Тому ми не робимо пріоритет, але маємо таку можливість. І в разі якщо будуть цього вимагати, то в Україні не буде бар'єру для отримання такої довідки. Звернувся до сімейного лікаря, отримав - і поїхав", - додав Ляшко.

Як повідомлялося, раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що міжнародні свідоцтва про вакцинацію дозволяють видавати при щепленні вакциною, схваленою Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

В Україні станом на 27 січня лабораторно підтверджено 1 200 883 випадки COVID-19, з них за добу – 3 776.