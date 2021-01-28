Зеленський продовжив безвіз для громадян Британії

Президент Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну і транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії до 30 січня 2022 року.

Відповідний указ № 28/2021 від 28 січня опублікований на сайті глави держави, передає Укрінформ.

"Продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2022 року", - ідеться в документі.

Раніше безвіз для громадян Великої Британії був запроваджений з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.