Візи з Британією залишаться, але отримати їх стане простіше - Кулеба

Перспектива спрощення Великою Британією процедури отримання українцями віз реальна, але про їх скасування наразі не йдеться.

Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у інтерв’ю «Обозревателю».

«У Британії один з найжорсткіших візових режимів у світі. Але називаймо речі своїми іменами – британці не готові йти на безвіз, але вони готові до діалогу щодо мобільності для спрощення візового режиму. Реальною перспективою є таке: візи залишаться, але отримувати їх стане простіше», - сказав Кулеба.

Він розповів, що наприкінці минулого року мав зустріч із послом Британії на цю тему й дуже чітко зазначив, що "потрібні дієві кроки з британського боку на найближчу перспективу".

Щодо відкриття кордонів Євросоюзом у поточному році очільник МЗС зауважив, що єдиною реальною проблемою для "безвізу" є пандемія коронавірусу.

«Європейський Союз визначив чіткий перелік критеріїв, згідно з якими ухвалюється це рішення. Щойно ми впишемось у їхні критерії – а там ключове це обсяг та динаміка захворюваності, – я вас запевняю, що всі проблеми для безвізу відразу зникнуть», - зазначив дипломат.