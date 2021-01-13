Кулеба вважає, що участь США у «Норманді» була б ефективною у будь-якому форматі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що активніша залученість Сполучених Штатів Америки до питання припинення російської агресії проти України буде корисною та ефективною незалежно від формату участі американської сторони в цьому процесі.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба заявив у інтерв’ю «Обозревателю».

Коментуючи ймовірність залучення США та Великобританії до перемовин "нормандського формату", дипломат зауважив, що розмови про його зміну ведуться з 2014-го року.

«Для зміни "нормандського формату" потрібна згода всіх його учасників. Безумовно, ще більш активна залученість США до питання припинення російської агресії і деокупації наших територій буде дуже корисною та ефективною. А от у якому саме форматі вона може відбуватися – це питання дипломатії», - сказав міністр.

Стосовно перспектив проведення цьогоріч зустрічі у нормандському форматі на рівні президентів, очільник МЗС зазначив, що українська сторона постійно працює над цим і наполягає на проведенні такої зустрічі.

"Є готовність у Франції та Німеччині, але Росія, станом на зараз, веде перемовини в такому стилі, щоб ця зустріч відкладалася», - константував Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, 12 січня в Берліні відбулась зустріч у нормандському форматі на рівні політичних радників.

Українську сторону представляли керівник ОП Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, представники РНБО.