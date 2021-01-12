Кулеба: Україну на інавгурації Байдена офіційно представлятиме лише посол у США

Україну на інавгурації президента США Джо Байдена офіційно представлятиме тільки посол у Вашингтоні Володимир Єльченко, можливі поїздки усіх інших осіб на цей захід є приватними.

Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

Він зауважив, що поїздки членів уряду на інаугурацію будь-якого президента США – це один із найбільших міфів українського інформаційного простору.

За словами міністра, інавгурація завжди є внутрішньою церемонією, на якій інші країни представлені послами цих країн.

«Цього року не було жодних винятків із цього правила. Посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко отримав запрошення представити Україну на інавгурації. Участь жодних іноземних делегацій у ній не передбачена. Але уже мені приходять повідомлення від деяких людей, і депутатів у тому числі, які кажуть: «Поїдемо на інавгурацію, допоможіть в’їхати (у США. – ред.) . Я хочу наголосити, що такі поїздки є приватними, тому що офіційно країну представлятиме лише одна людина – це посол України», - сказав Кулеба.

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Як повідомляв Укрінформ, колишній віцепрезидент США демократ Байден переміг на виборах глави Білого дому 3 листопада минулого року. Його інавгурація запланована на 20 січня.

За традицією, обраний президент складає присягу на балконі Конгресу США у присутності запрошених гостей та багатотисячного натовпу американців. Водночас, через карантинні заходи, пов’язані з пандемією COVID-19, інавгураційний комітет оголосив про обмеження на церемонії.

Поліція закриє доступ громадськості на територію будівлі Капітолія під час інавгурації. В. о. начальника поліції Капітолію Йогананда Пітман повідомила, що вхід здійснюватиметься за квитками. Вона запевнила, що правоохоронні органи готові гарантувати безпеку під час інавгурації.