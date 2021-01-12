Трамп оголосив надзвичайний стан у Вашингтоні через інавгурацію Байдена

У столиці США запроваджується двотижневий надзвичайний стан через підготовку до інавгурації наступного президента.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Президент США Дональд Трамп оголосив про наявність в окрузі Колумбія надзвичайної ситуації та наказав надати федеральну допомогу для підтримки зусиль округу у реагуванні на надзвичайні обставини, спричинені 59-ою інавгурацією президента з 11 по 24 січня 2021 року”, - стверджується у повідомленні.

Зазначається, що “дії президента дозволяють Департаменту внутрішньої безпеки та Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій координувати усі зусилля із подолання наслідків надзвичайної ситуації, покликаних полегшити страждання місцевого населення й надати необхідну допомогу”.

“Зокрема, Агентство отримало дозвіл виявляти, мобілізовувати та застосовувати на власний розсуд обладнання й ресурси, необхідні для зменшення впливу надзвичайної ситуації”, - оголосили у Трампа.

При цьому “надзвичайні захисні заходи” будуть на 100% профінансовані із федерального бюджету.

Нагадаємо: інавгурація Джо Байдена відбудеться 20 січня у Вашингтоні.