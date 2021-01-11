Напад на Конгрес США: відкрили 25 справ про внутрішній тероризм

Уряд США порушив щонайменше 25 справ про випадки внутрішнього тероризму через заворушення біля будівлі Конгресу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твітері конгресмен-демократ Джейсон Кроу, який обговорив це питання з міністром армії Райаном Мак-Карті.

За словами Кроу, під час заворушень виявлено довгоствольну вогнепальну зброю, вибухові пристрої, коктейлі Молотова і пластикові наручники.

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Конгресмен висловив стурбованість тим, що в заворушеннях нібито брали участь чинні військовослужбовці та резервісти.

За словами Мак-Карті, у Пентагоні знають про потенційні терористичні загрози перед інавгурацією новообраного президента США Джо Байдена і в сам день церемонії, 20 січня.

Мак-Карті запевнив конгресмена, що Міноборони США працює з правоохоронцями з метою підготовки до забезпечення безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень біля Конгресу загинуло п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.