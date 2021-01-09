У Штатах арештували «рогатого шамана», який штурмував Капітолій

У США висунули звинувачення Джейкобу Ентоні Чанслі, який 6 січня брав участь у штурмі будівлі Конгресу у Вашингтоні

Про це повідомляє Міністерство юстиції США, передає Укрінформ.

Під час штурму будівлі Конгресу США фото Джейка Анджелі (справжнє ім'я Джейкоб Ентоні Ченслі) в хутряній накидці з рогами публікувала низка світових ЗМІ. Чоловіка звинувачують у насильницькому вторгненні, перебуванні на закритій території та порушенні громадського порядку.

Також стало відомо про затримання 60-річного Річарда Барнетта зі штату Арканзас. Він увірвався до кабінету Ненсі Пелосі та всівся за її стіл, поклавши ноги на нього.

JUST IN: Richard Barnett, the Trump supporter who broke into Nancy Pelosi’s office during MAGA Capitol attack, arrested and charged in Arkansas.



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Він узяв зі столу спікерки Палати представників листа, натомість залишив їй записку. Сам Барнетт себе винним не вважає та заявив, що це не була крадіжка, адже він залишив Пелосі «четвертак».

Працівники Капітолія були обурені, адже рядовий співробітник Конгресу не має права навіть торкатися столу спікерки.

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Ще один чоловік із прихильників Трампа, 36-річний Адам Джонсон із Флориди, став популярним у соціальних мережах завдяки фото, де він виносить кафедру спікерки Ненсі Пелосі із зали засідань. Ордер на арешт Джонсона видала федеральна влада США, його вже доставили до в'язниці округу Пінеллас.

Adam Johnson has been arrested. pic.twitter.com/RIuItugpqL — Shaun King (@shaunking) January 9, 2021

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У Міністерстві юстиції США заявили, що за заворушення в Капітолії вже виснули обвинувачення 13 людям. Розслідування штурму будівлі Конгресу США триває.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Унаслідок сутичок біля Конгресу загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 учасників заворушень.

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Після звільнення Капітолію від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin