У Штатах арештували «рогатого шамана», який штурмував Капітолій

Про це повідомляє Міністерство юстиції США, передає Укрінформ.

Під час штурму будівлі Конгресу США фото Джейка Анджелі (справжнє ім'я Джейкоб Ентоні Ченслі) в хутряній накидці з рогами публікувала низка світових ЗМІ. Чоловіка звинувачують у насильницькому вторгненні, перебуванні на закритій території та порушенні громадського порядку.

Також стало відомо про затримання 60-річного Річарда Барнетта зі штату Арканзас. Він увірвався до кабінету Ненсі Пелосі та всівся за її стіл, поклавши ноги на нього.

JUST IN: Richard Barnett, the Trump supporter who broke into Nancy Pelosi’s office during MAGA Capitol attack, arrested and charged in Arkansas.



