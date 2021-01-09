Напад на Конгрес США: справи понад 50 учасників передали до суду

До американських судів надійшли справи щодо понад 50 осіб, які брали участь у нападі на Конгрес США 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Міністерство юстиції США, передає Укрінформ.

"Федеральний суд округу Колумбія розглядає обвинувачення щодо 13 осіб, які брали участь у нападі на Конгрес США 6 січня 2021 року. Справи ще близько 40 осіб зараз розглядає Вищий суд округу Колумбія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачення включають незаконне проникнення до Капітолію, в тому числі зі зброєю, порушення комендантської години і ряд інших статей.

В. о. прокурора США Майкл Шервін назвав напад на будівлю Капітолію США атакою на один з ключових інститутів країни.

"Наше відомство у співпраці з іншими правоохоронними органами оперативно задіє всі ресурси для виявлення, арешту і початку судового переслідування осіб, які брали участь в злочинних діях в будівлі Капітолія США", - підкреслив він.

Раніше ФБР оголосило нагороду в 50 тис. доларів за інформацію про людей, які пронесли вибухові пристрої на територію Конгресу США.

У поліції Вашингтона заявили, що отримали близько 17 тисяч повідомлень від громадян, які нібито мають інформацію про учасників нападу на Капітолій.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США повинен був затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися до будівлі.

В результаті зіткнень загинуло п'ятеро людей. Поліція затримала 52 учасників заворушень.

Після звільнення Капітолію від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах.