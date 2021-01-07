Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Сенат і Палата представників відхилили заперечення проти вилучення виборчих голосів штатів Джорджія та Пенсильванія за Байдена.

Республіканці також заперечували проти голосування на виборах в штатах Арізона, Невада і Мічиган, але зазнали невдачі ще до того, як дійшли до дебатів.

Після затвердження результатів голосування Колегії вибірників 20 січня пройде інавгурація Байдена. На церемонії він принесе присягу і офіційно стане 46-м президентом США.

Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування виборців та колегії виборників наступним президентом країни має стати Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнати поразку.

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У середу Конгрес мав затвердити результати голосування, однак на кілька годин перервав засідання через масові протести прихильників Трампа. Агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.

Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинуло четверо осіб, затримано 52 людини. Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжив режим надзвичайної ситуації на 15 днів.