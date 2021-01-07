Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинули четверо людей

Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинули четверо людей

Укрінформ
Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинуло четверо осіб, затримано 52 людини. 

Про це заявив начальник поліції округу Колумбія Роберт Конті, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

За словами Конті, з 52 арештів, 26 осіб затримали безпосередньо на території Капітолію. Загалом більшість арештів були пов’язані з порушенням комендантської години. Ще кілька осіб було зарештовано за носіння пістолетів без ліцензій та за зберігання забороненої вогнепальної зброї.

Поранення отримали 14 поліцейських, двоє з них залишаються госпіталізованими.

Зазначається, що мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжив режим надзвичайної ситуації на 15 днів.

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"Сьогоднішні протести перетворились на насильницькі. Багато людей прибули до району зі зброєю та з метою вчинити насильство та руйнування… Вони порушили безпеку Капітолію, і їх руйнівна та буйна поведінка може поширитися за межі Капітолію. Вони прагнули зірвати провадження у Конгресі щодо прийняття голосів виборчих комісій. Президент Трамп продовжує розпалювати гнів та насильство",- йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, у середу агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.

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