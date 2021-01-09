Під час штурму Конгресу вкрали ноутбук у спікера Палати представників

Невідомі вкрали ноутбук з офісу спікера Палати представників США Ненсі Пелосі під час штурму будівлі Капітолія у середу ввечері.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За словами одного з помічників Пелосі, ноутбук належав до майна конференц-залу й використовувався для презентацій.

Агентство зазначається, що саме крадіжка електронних девайсів під час штурму, який учинили прихильники Трампа, викликає найбільше побоювань у конгресменів.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Читайте також: Капітолій обнесуть триметровим парканом принаймні на місяць

Унаслідок сутичок біля Конгресу загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 учасників заворушень.

Після звільнення Капітолію від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Фото: ZACH GIBSON / MCT