Під час штурму Конгресу вкрали ноутбук у спікера Палати представників
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
За словами одного з помічників Пелосі, ноутбук належав до майна конференц-залу й використовувався для презентацій.
Агентство зазначається, що саме крадіжка електронних девайсів під час штурму, який учинили прихильники Трампа, викликає найбільше побоювань у конгресменів.
Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.
Унаслідок сутичок біля Конгресу загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 учасників заворушень.
Після звільнення Капітолію від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.
Фото: ZACH GIBSON / MCT