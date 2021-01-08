Капітолій обнесуть триметровим парканом принаймні на місяць

Навколо Капітолію встановлять паркан заввишки три метри - планується, що він простоїть щонайменше місяць.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Голос Америки, про це заявив міністр Армії США Раян Маккарті.

"Національна гвардія Армії США зведе навколо Капітолію 3-метровий нездоланий (non-scalable fence - англ.) паркан, який простоїть щонайменше 30 днів», - ідеться у повідомленні.

Про це Маккарті розповів на спільній пресконференції з мером Вашингтона Мюріель Баузер. За його словами, учорашні події були "жахливим та ганебним днем" в історії США, до того ж урядовці не уявляли, що є можливість прориву до Капітолія.

Маккартні також повідомив, що Пентагон надав необхідні ресурси у відповідь на запит очільниці столиці США. Він додав, що нині у Капітолії перебувають 850 військових Нацгвардії США, а до вихідних їх кількість у Вашингтоні сягне 6500 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які прорвалися в будівлю.

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Під час сутичок біля Конгресу загинули чотири людини, серед них - Ешлі Беббітт, ветеран ВПС США. Поліція затримала 52 особи.

Попри все у четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.