У сутичках біля Конгресу поранені кілька поліцейських - CNN

Унаслідок сутичок між правоохоронцями та протестувальниками біля Конгресу США поранені кілька осіб.

Як передає Укрінформ, про це із посиланням на власні джерела повідомляє CNN.

“Кілька правоохоронців дістали поранення, щонайменше одного доправили до лікарні”, - зазначає канал.

Водночас близько 50 поліцейських в екіпіровці для розгону демонстрацій зібралися на площі на східному боці Капітолія.

Раніше повідомлялося про жінку, яка дістала під час участі у протестах вогнепальне поранення. Обставини цього інциденту встановлюються.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу в Конгресі США проходило формальне голосування, що мало остаточно затвердити результати голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.