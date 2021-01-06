Прихильники Трампа прорвалися до Конгресу США

Прихильники президента США Дональда Трампа прорвали периметр навколо Капітолія у Вашингтоні та проникли усередину будівлі Конгресу.

Як передає Укрінформу, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що один з протестувальників зайняв місце спікера Палати представників.

З прямої трансляції, що ведеться з будівлі Конгресу США, видно, як протестувальники із символікою «за Трампа» прогулюються між пустих крісел у залі голосувань Палати представників. Це місце вважається одним із найбільш захищених у всій будівлі Капітолія.

За даними CNN, керівництво обох палат Конгресу перебуває у безпеці, а віцепрезидент Майк Пенс евакуйований.

WATCH: The U.S. Capitol remains on lockdown after protestors entered the building https://t.co/jbW1p1TJFE pic.twitter.com/2HLhWJ7yt2 — Bloomberg (@business) January 6, 2021

Під час протестів щонайменше одна особа отримала вогнепальне поранення, але поки незрозуміло, за яких обставин.

Водночас президент США Дональд Трамп у Твіттері закликав протестувальників поводитися мирно: «Я прошу всіх, хто потрапив до Капітолія Сполучених Штатів, зберігати мир. Жодного насильства! Пам’ятайте, ми – партія правопорядку – поважайте закон і наших великих чоловіків і жінок у блакитній формі (правоохоронних органів – ред.). Дякую!».

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Як повідомляв Укрінформ, у середу в Конгресі США мало відбутися формальне голосування законодавців. Воно мало остаточно затвердити результати голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.