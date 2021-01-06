У Вашингтоні сталися сутички прихильників Трампа з поліцією, є затримані
Фото, відео
Укрінформ
У столиці США Вашингтоні прихильники чинного президента Дональда Трампа вийшли на протест проти результатів виборів президента США, під час акції сталися сутички з поліцією.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.
Як зазначається, поліцейські затримали шістьох учасників акції.
Міський голова Вашингтона Мюріел Баузер закликала Національну гвардію округу Колумбія допомогти із забезпеченням правопорядку під час протестів.
Співробітники підприємств та приватних закладів у центрі міста, побоюючись масових заворушень, забарикадували вікна та вітрини.
Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування виборців та колегії виборників наступним президентом країни має стати Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп зазнав поразки.
Фото: Samuel Corum/Getty Images