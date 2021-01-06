У Вашингтоні сталися сутички прихильників Трампа з поліцією, є затримані

У Вашингтоні сталися сутички прихильників Трампа з поліцією, є затримані

Фото, відео
Укрінформ
У столиці США Вашингтоні прихильники чинного президента Дональда Трампа вийшли на протест проти результатів виборів президента США, під час акції сталися сутички з поліцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

Як зазначається, поліцейські затримали шістьох учасників акції.

Фото: Spencer Platt/Getty Images
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Міський голова Вашингтона Мюріел Баузер закликала Національну гвардію округу Колумбія допомогти із забезпеченням правопорядку під час протестів.

Співробітники підприємств та приватних закладів у центрі міста, побоюючись масових заворушень, забарикадували вікна та вітрини.

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Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування виборців та колегії виборників наступним президентом країни має стати Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп зазнав поразки.

Фото: Samuel Corum/Getty Images

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