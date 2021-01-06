У Вашингтоні сталися сутички прихильників Трампа з поліцією, є затримані

У столиці США Вашингтоні прихильники чинного президента Дональда Трампа вийшли на протест проти результатів виборів президента США, під час акції сталися сутички з поліцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News. Як зазначається, поліцейські затримали шістьох учасників акції. Фото: Spencer Platt/Getty Images Міський голова Вашингтона Мюріел Баузер закликала Національну гвардію округу Колумбія допомогти із забезпеченням правопорядку під час протестів. Співробітники підприємств та приватних закладів у центрі міста, побоюючись масових заворушень, забарикадували вікна та вітрини. Читайте також: Трамп пообіцяв «пекельну битву» за Білий дім Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування виборців та колегії виборників наступним президентом країни має стати Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп зазнав поразки. Фото: Samuel Corum/Getty Images