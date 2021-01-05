Трамп пообіцяв «пекельну битву» за Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.

Як передає Укрінформ, про це Трамп заявив під час мітингу своїх прихильників.

Із закликами боротися за "чесні" підсумки виборів президента він виступив у місті Далтон, штат Джорджія.

"Можна програти й сказати: ну, добре, я програв. Спробую іншим разом — а, може, і не спробую, може, я просто повернуся до звичайного життя. Але коли ти перемагаєш з величезною перевагою, а вони крадуть у тебе перемогу та фальсифікують результати — це неприпустимо", - заявив Трамп.

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Чинний голова Білого дому стверджує, що переміг 3 листопада "з великим відривом", підкресливши неприйнятність "фальсифікації виборів".

Як повідомляв Укрінформ, в американському штаті Джорджія 5 січня триває другий раунд виборів на дві посади в Сенаті, який визначить баланс сил у верхній палаті Конгресу на наступні два роки.

На початку грудня влада штату Джорджія повторно сертифікувала результати президентських виборів, вкотре підтвердивши перемогу Джо Байдена за підсумками вже третього перерахунку виборчих бюлетенів.

Раніше президент США Дональд Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера "знайти" достатньо голосів для скасування результатів виборів у штаті, де переміг його суперник Джо Байден.