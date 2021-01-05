Прибічників Трампа закликали не брати зброю на протести у Вашингтоні
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на керівника поліції Вашингтону Роберта Конте пише Reuters.
“Ми отримали інформацію про деяких осіб, які мають намір привезти у наше місто вогнепальну зброю. Це не толеруватиметься”, - сказав Конте.
Він додав, що правоохоронці затримуватимуть усіх людей зі зброєю й тих, хто провокує насильство.
Окрім поліції, захід охоронятиме понад 400 членів Національної гвардії та інших силових відомств.
“Вашингтон має одні із найбільш суворих законів стосовно володіння зброєю у країні. В окрузі заборонене відкрите носіння зброї й володіння короткоствольною зброю без спеціального на це дозволу”, - пояснює Reuters.
Агентство нагадує, що в минулому прибічники Трампа, в тому числі й праворадикальні націоналістичні групи, відкрито носили зброю на протестах деінде. Очікується, що вони почнуть збиратися у столиці США у вівторка, аби 6 січня протестувати проти затвердження Конгресом перемоги Джо Байдена.
Фото: АА