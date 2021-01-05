Прибічників Трампа закликали не брати зброю на протести у Вашингтоні

Учасників мітингу на підтримку Дональда Трампа, які цими днями збиратимуться у Вашингтоні, просять не брати до столиці особисту вогнепальну зброю.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на керівника поліції Вашингтону Роберта Конте пише Reuters.

“Ми отримали інформацію про деяких осіб, які мають намір привезти у наше місто вогнепальну зброю. Це не толеруватиметься”, - сказав Конте.

Він додав, що правоохоронці затримуватимуть усіх людей зі зброєю й тих, хто провокує насильство.

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Окрім поліції, захід охоронятиме понад 400 членів Національної гвардії та інших силових відомств.

“Вашингтон має одні із найбільш суворих законів стосовно володіння зброєю у країні. В окрузі заборонене відкрите носіння зброї й володіння короткоствольною зброю без спеціального на це дозволу”, - пояснює Reuters.

Агентство нагадує, що в минулому прибічники Трампа, в тому числі й праворадикальні націоналістичні групи, відкрито носили зброю на протестах деінде. Очікується, що вони почнуть збиратися у столиці США у вівторка, аби 6 січня протестувати проти затвердження Конгресом перемоги Джо Байдена.

Фото: АА