Трамп вимагав від влади штату Джорджія «знайти» йому голоси – ЗМІ

Трамп вимагав від влади штату Джорджія «знайти» йому голоси – ЗМІ

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера «знайти» достатню кількість голосів для скасування перемоги Джо Байдена.

Про це Трамп заявив під час телефонної розмови з чиновниками штату, передає Укрінформ з посиланням на NBC News.

«Тож дивись… Все, що я хочу зробити, це ось що. Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж ми маємо. Тому що ми виграли цей штат… Я нізащо не втрачу Джорджію. Неможливо. Ми виграли штат з перевагою у сотні тисяч голосів», - заявив Трамп у розмові з Раффенспергером 2 січня.

Уривки розмови вперше були опубліковані у The Washington Post. У розмові взяли участь керівник апарату Білого дому Марк Медоуз та юридичні радники президента.

Трамп припустив, що Раффенспергер може зазнати кримінального переслідування, якщо відмовиться виконувати побажання президента.

У свою чергу, Раффенспергер та його генеральний радник Райан Джермані виступили проти і заявили про перемогу обраного президента Джо Байдена, який набрав понад 12 700 голосів.

За кілька годин після виходу статті Трамп прокоментував розмову із держсекретарем Джорджії у своєму Твіттері. «Вчора я говорив із держсекретарем Бредом Раффенспергером про округ Фултон та фальсифікацію виборців у Джорджії. Він не хотів або не міг відповісти на такі запитання як афера щодо "бюлетенів під столом", знищення бюлетенів, "виборців" не з штату, мертвих виборців тощо. Він взагалі нічого не знає», - наголосив Трамп.

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Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори в США відбулись 3 листопада 2020 року.

На початку грудня влада Джорджії повторно сертифікувала результати президентських виборів, вкотре підтвердивши перемогу Байдена за підсумками уже третього перерахунку бюлетенів.

Трамп неодноразово виступав із критикою влади Джорджії, у тому числі республіканця Раффенспергера, і заявляв, що демократи «вкрали» у нього вибори. Трамп через юристів вимагав спочатку перерахунку голосів, а потім верифікації підписів на бюлетенях.

Фото: The White House

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