Трамп вимагав від влади штату Джорджія «знайти» йому голоси – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера «знайти» достатню кількість голосів для скасування перемоги Джо Байдена.

Про це Трамп заявив під час телефонної розмови з чиновниками штату, передає Укрінформ з посиланням на NBC News.

«Тож дивись… Все, що я хочу зробити, це ось що. Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж ми маємо. Тому що ми виграли цей штат… Я нізащо не втрачу Джорджію. Неможливо. Ми виграли штат з перевагою у сотні тисяч голосів», - заявив Трамп у розмові з Раффенспергером 2 січня.

Уривки розмови вперше були опубліковані у The Washington Post. У розмові взяли участь керівник апарату Білого дому Марк Медоуз та юридичні радники президента.

Трамп припустив, що Раффенспергер може зазнати кримінального переслідування, якщо відмовиться виконувати побажання президента.

У свою чергу, Раффенспергер та його генеральний радник Райан Джермані виступили проти і заявили про перемогу обраного президента Джо Байдена, який набрав понад 12 700 голосів.

За кілька годин після виходу статті Трамп прокоментував розмову із держсекретарем Джорджії у своєму Твіттері. «Вчора я говорив із держсекретарем Бредом Раффенспергером про округ Фултон та фальсифікацію виборців у Джорджії. Він не хотів або не міг відповісти на такі запитання як афера щодо "бюлетенів під столом", знищення бюлетенів, "виборців" не з штату, мертвих виборців тощо. Він взагалі нічого не знає», - наголосив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори в США відбулись 3 листопада 2020 року.

На початку грудня влада Джорджії повторно сертифікувала результати президентських виборів, вкотре підтвердивши перемогу Байдена за підсумками уже третього перерахунку бюлетенів.

Трамп неодноразово виступав із критикою влади Джорджії, у тому числі республіканця Раффенспергера, і заявляв, що демократи «вкрали» у нього вибори. Трамп через юристів вимагав спочатку перерахунку голосів, а потім верифікації підписів на бюлетенях.

Фото: The White House