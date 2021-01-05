Трамп не хоче виконувати роботу президента — Байден

Президент США Дональд Трамп не виконує належним чином свої професійні обов’язки, натомість витрачаючи надміру багато часу на те, аби скаржитися.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив обраний президент США Джо Байден під час виступу в Атланті.

“Ця Адміністрація загнала себе у жахливий стан. Президент приділяє більше часу ниттю й скарженню, ніж розв'язання проблем. Я не розумію, чому він прагне залишитися на посаді, якщо не хоче працювати”, - сказав Байден.

Він додав, що стикається зі значними перепонами у процесі переймання справ. “Наразі ми не отримуємо від адміністрації, яка йде, усієї потрібної інформації у ключових сферах національної безпеки. Це не можна назвати інакше, ніж безвідповідально”, - зазначив обраний президент.

У цьому аспекті він окремо відзначив міноборони США, яке особливе неохоче йде на контакт.

Як повідомлялося, чинний президент США Дональд Трамп продовжує заперечувати свою поразку і наполягає на "масових фальсифікаціях", не надаючи при цьому доказів своїх заяв. Команда Трампа безуспішно намагалася оскаржити поразку у судах, відхилив її позови і Верховний суд.

6 січня Конгрес на спільному засіданні обох палат має затвердити результати голосування Колегії виборників та перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента США.

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14 грудня 2020 року члени Колегії виборників США провели офіційне голосування, віддавши 306 голосів Байдену. Для перемоги на виборах президента США кандидату необхідно набрати 270 голосів виборників.