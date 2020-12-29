Команда Трампа перешкоджає передачі справ новій адміністрації - Байден

Джо Байден стверджує, що політичне керівництво Пентагону, а також одне з ключових управлінь Білого дому перешкоджають передачі справ новій адміністрації.

Про це Байден сказав на пресконференції після зустрічі з керівниками спецслужб і міноборони, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми стикнулися з перешкодами, які створює політичне керівництво міністерства оборони та управління (Білого дому – ред.) з питань менеджменту й бюджету. Зараз ми просто не отримуємо всієї необхідної інформації щодо ключових питань національної безпеки від адміністрації, яка йде», - наголосив обраний президент.

Байден назвав це проявом безвідповідальності з боку чинної влади. Він підкреслив, що його кабінет потребує «чіткого уявлення» про стан справ, зокрема про дії американських військ у світі та операції стримування ворожих проявів.

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«Нам потрібна повна інформація про планування бюджету, що проводиться в міністерстві оборони та інших відомствах», - констатував Байден.

Він додав, що не можна допустити, аби противник скористався будь-якою паузою або плутаниною в період зміни адміністрацій.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп відразу після поразки на виборах майже повністю змінив політичне керівництво міністерства оборони США. Причому відправив у відставку не тільки міністра, а й іще кількох найвищих посадовців. Замість них були призначені лояльні президенту посадовці.

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У грудні команда Байдена неодноразово заявляла, що Пентагон відмовляється інформувати перехідну адміністрацію про масштабні кібератаки на державні установи та великі американські компанії. Зазначалося, що в Пентагоні запропонували зробити «святкову паузу» в процесі передачі справ, від чого команда обраного президента відмовилася публічно.