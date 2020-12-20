Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден представив нових членів своєї адміністрації, які займатимуться питаннями клімату та енергетики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Якщо Конгрес США затвердить запропонований Байденом склад уряду, Майкл Ріган стане першим чорношкірим, який очолить Агентство з охорони навколишнього середовища.

Член Палати представників Деб Хааланд займе посаду міністра внутрішніх справ США. Ця жінка-політик буде першим представником корінних народів у складі американського уряду.

Крім того, Байден запропонував Джині Маккарті, яка працювала в Адміністрації 44-го президента США Барака Обами, зайняти пост національного радника з клімату.

Колишній губернатор Мічигану Дженніфер Гренхольм стане міністром енергетики в уряді Байдена.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 14 грудня члени електорального коледжу провели офіційне голосування, віддавши 306 голосів демократу Байдену. Для перемоги на виборах президента США кандидату необхідно набрати 270 голосів вибірників.