Байден представив нових членів своєї адміністрації
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Якщо Конгрес США затвердить запропонований Байденом склад уряду, Майкл Ріган стане першим чорношкірим, який очолить Агентство з охорони навколишнього середовища.
Член Палати представників Деб Хааланд займе посаду міністра внутрішніх справ США. Ця жінка-політик буде першим представником корінних народів у складі американського уряду.
Крім того, Байден запропонував Джині Маккарті, яка працювала в Адміністрації 44-го президента США Барака Обами, зайняти пост національного радника з клімату.
Колишній губернатор Мічигану Дженніфер Гренхольм стане міністром енергетики в уряді Байдена.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 14 грудня члени електорального коледжу провели офіційне голосування, віддавши 306 голосів демократу Байдену. Для перемоги на виборах президента США кандидату необхідно набрати 270 голосів вибірників.