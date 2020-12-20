Байден провів перемовини з президентом Мексики

Байден провів перемовини з президентом Мексики

Укрінформ
Мексика твердо налаштована продовжити співпрацю із США після зміни американської адміністрації.

Як повідомляє Укрінформ, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор за підсумками розмови з обраним президентом США Джо Байденом.

“З історичної мерії міста Вальядолід у штаті Юкатан я розмовляв телефоном з обраним президентом США Джозефом Байденом. Ми підтвердили прагнення співпрацювати задля добробуту наших народів та націй”, - зазначив Обрадор. 

Як раніше повідомлялося, у вівторок президент Мексики направив Байдену вітального листа, в якому привітав з обранням та подякував за підтримку мексиканських мігрантів. 

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Додамо, що Мексика є одним з основних торговельних партнерів США. Минулого року товарообіг між країнами перевищив $600 млрд.

Президент США Дональд Трамп часто критикував Мексику та почав зводити стіну вздовж американсько-мексиканського кордону.

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