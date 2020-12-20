Байден провів перемовини з президентом Мексики

Мексика твердо налаштована продовжити співпрацю із США після зміни американської адміністрації.

Як повідомляє Укрінформ, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор за підсумками розмови з обраним президентом США Джо Байденом.

“З історичної мерії міста Вальядолід у штаті Юкатан я розмовляв телефоном з обраним президентом США Джозефом Байденом. Ми підтвердили прагнення співпрацювати задля добробуту наших народів та націй”, - зазначив Обрадор.

Desde el histórico ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, he conversado por teléfono con el presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden. Reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos y naciones. pic.twitter.com/SFAZR9H0NP — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 20, 2020

Як раніше повідомлялося, у вівторок президент Мексики направив Байдену вітального листа, в якому привітав з обранням та подякував за підтримку мексиканських мігрантів.

Додамо, що Мексика є одним з основних торговельних партнерів США. Минулого року товарообіг між країнами перевищив $600 млрд.

Президент США Дональд Трамп часто критикував Мексику та почав зводити стіну вздовж американсько-мексиканського кордону.