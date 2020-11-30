Трамп у «турборежимі» хоче добудувати стіну з Мексикою до інавгурації Байдена – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається у пришвидшеному режимі добудувати стіну на кордоні з Мексикою до інавгурації 20 січня новообраного главу Білого дому Джо Байдена.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Станом на листопад цього року, було збудовано вже близько 644 кілометрів стіни, проте адміністрація Трампа продовжує швидкими темпами будувати її до інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

Сам Байден вже неодноразово заявляв, що його адміністрація не буде зносити вже збудовану частину стіни, проте запевнив, що продовження будівництва не слід очікувати. Він додав, що гроші з бюджету Пентагона також не будуть виділятися на цей проєкт.

За даними американської газети The New York Times, будівельники також продовжують розчищати дорогу для стіни у гірській місцевості, використовуючи динаміт. На думку критиків, мігранти не так часто переходили кордон у місцевості з каньйонами.

Як повідомляв Укрінформ, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що залишить Білий дім у день інавгурації, 20 січня, якщо Колегія виборників визнає демократа Джо Байдена переможцем. Виборники зберуться наступного місяця для офіційного оформлення голосування.