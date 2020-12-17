Інавгурація Байдена пройде за мінімальної кількості запрошених

Кількість присутніх гостей на церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена суттєво зменшиться через коронавірусну пандемію.

Про це йдеться в заяві Об'єднаного комітету Конгресу з проведення церемонії інавгурації президента США (JCCIC), передає Укрінформ.

Як повідомляється, зазвичай цю подію відвідують близько 200 тисяч осіб, а цього року їхня кількість обмежиться членами конгресу особисто та ще одним їхнім гостем.

«На 59-у церемонію інавгурації запрошення членам 117-го Конгресу буде обмежене квитками їм особисто та по ще одному гостю на особу», - йдеться в заяві.

Голова JCCIC Рой Блант також наголосив, що комітет працюватиме над «розширенням можливостей перегляду церемонії онлайн на додачу до традиційної телевізійної трансляції».

Раніше американців закликали утриматися від поїздок на інавгурацію, а тих, хто таки приїде, зобов’язали носити маску та зберігати дистанцію.

Також триває дискусія щодо необхідності тестів COVID-19 для всіх, хто буде стояти на головній платформі біля обраного президента, якому 78 років.

Інавгурація нового глави Сполучених Штатів запланована на 20 січня наступного року у Вашингтоні.