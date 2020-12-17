Інавгурація Байдена пройде за мінімальної кількості запрошених

Інавгурація Байдена пройде за мінімальної кількості запрошених

Укрінформ
Кількість присутніх гостей на церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена суттєво зменшиться через коронавірусну пандемію.

Про це йдеться в заяві Об'єднаного комітету Конгресу з проведення церемонії інавгурації президента США (JCCIC), передає Укрінформ.

Як повідомляється, зазвичай цю подію відвідують близько 200 тисяч осіб, а цього року їхня кількість обмежиться членами конгресу особисто та ще одним їхнім гостем.

«На 59-у церемонію інавгурації запрошення членам 117-го Конгресу буде обмежене квитками їм особисто та по ще одному гостю на особу», - йдеться в заяві.

Голова JCCIC Рой Блант також наголосив, що комітет працюватиме над «розширенням можливостей перегляду церемонії онлайн на додачу до традиційної телевізійної трансляції».

Раніше американців закликали утриматися від поїздок на інавгурацію, а тих, хто таки приїде, зобов’язали носити маску та зберігати дистанцію.

Також триває дискусія щодо необхідності тестів COVID-19 для всіх, хто буде стояти на головній платформі біля обраного президента, якому 78 років.

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Інавгурація нового глави Сполучених Штатів запланована на 20 січня наступного року у Вашингтоні.

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