Систему безпеки Бундестагу перевірять через події у Вашингтоні

Система охорони та безпеки німецького Бундестагу буде перевірена після акцій протесту під будівлею Конгресу США в ніч проти четверга.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, повідомили в парламенті ФРН.

Після вчорашніх подій у Вашингтоні президент Бундестагу Вольфганг Шойбре хоче розглянути в тісній координації з працівниками служби безпеки парламентських груп, а також владою Берліна та Федеральним міністерством внутрішніх справ, які з цього можна зробити висновки щодо захисту Бундестагу. Від Посольства ФРН у Вашингтоні вже зажадали звіт про те, як могло дійти до «надмірності насильства в Капітолії», зазначили в пресслужбі Бундестагу.

Шойбле тим часом надіслав листа американській колезі Ненсі Пелосі, яку кілька днів тому переобрали президентом Палати представників США, де написав, що в Берліні з занепокоєнням спостерігали за драматичною і тривожною ескалацєію подій в американській столиці.

Президент Бундестагу зазначив, що всі демократичні конституційні держави наразі стикаються з проблемою прийняття рішень в умовах глобалізації, разом із якими, крім багатьох можливостей, виникають і величезні соціальні конфлікти.

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«Вчорашні сцени підкреслюють велике завдання, яке стоїть не тільки перед новообраним президентом, але особливо перед палатами Конгресу як представництвами народу і, отже, двох основних політичних таборів. Пов’язані з глибоким соціальним розколом політичні, економічні та соціальні протиріччя інтересів можуть бути вирішені виключно мирно та в рамках відповідних інституцій та парламентських процедур, щодо яких США завжди були зразком для вільного світу», - йдеться у листі.

Депутати німецького Бундестагу запевняють американських колег у продовженні в майбутньому тісного партнерства. На Пелосі, зазначається у листі, з її багаторічним досвідом лягає особлива відповідальність.

Як повідомлялось, Конгрес США затвердив результати голосування та перемогу Джо Байдена, на тлі масових протести прихильників Трампа, кілька з яких прорвалися до будівлі Конгресу. Під час сутичок загинули 4 осіб, затримали 52 людини. Світові лідери засудили сцени насильства, відповідальність за яке здебільшого поклали на Трампа.