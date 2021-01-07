Систему безпеки Бундестагу перевірять через події у Вашингтоні
Про це, як передає кореспондент Укрінформу, повідомили в парламенті ФРН.
Після вчорашніх подій у Вашингтоні президент Бундестагу Вольфганг Шойбре хоче розглянути в тісній координації з працівниками служби безпеки парламентських груп, а також владою Берліна та Федеральним міністерством внутрішніх справ, які з цього можна зробити висновки щодо захисту Бундестагу. Від Посольства ФРН у Вашингтоні вже зажадали звіт про те, як могло дійти до «надмірності насильства в Капітолії», зазначили в пресслужбі Бундестагу.
Шойбле тим часом надіслав листа американській колезі Ненсі Пелосі, яку кілька днів тому переобрали президентом Палати представників США, де написав, що в Берліні з занепокоєнням спостерігали за драматичною і тривожною ескалацєію подій в американській столиці.
Президент Бундестагу зазначив, що всі демократичні конституційні держави наразі стикаються з проблемою прийняття рішень в умовах глобалізації, разом із якими, крім багатьох можливостей, виникають і величезні соціальні конфлікти.
«Вчорашні сцени підкреслюють велике завдання, яке стоїть не тільки перед новообраним президентом, але особливо перед палатами Конгресу як представництвами народу і, отже, двох основних політичних таборів. Пов’язані з глибоким соціальним розколом політичні, економічні та соціальні протиріччя інтересів можуть бути вирішені виключно мирно та в рамках відповідних інституцій та парламентських процедур, щодо яких США завжди були зразком для вільного світу», - йдеться у листі.
Депутати німецького Бундестагу запевняють американських колег у продовженні в майбутньому тісного партнерства. На Пелосі, зазначається у листі, з її багаторічним досвідом лягає особлива відповідальність.
Як повідомлялось, Конгрес США затвердив результати голосування та перемогу Джо Байдена, на тлі масових протести прихильників Трампа, кілька з яких прорвалися до будівлі Конгресу. Під час сутичок загинули 4 осіб, затримали 52 людини. Світові лідери засудили сцени насильства, відповідальність за яке здебільшого поклали на Трампа.