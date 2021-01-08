Трамп засудив напад на Конгрес і пообіцяв мирну передачу влади Байдену

Дональд Трамп публічно засудив напад своїх прихильників на Конгрес, а також заявив, що зосередиться на питаннях мирної передачі влади адміністрації Джо Байдена.

Про це Трамп сказав у відеозверненні, оприлюдненому у Твіттері, передає Укрінформ.

«Як і всі американці, я обурений беззаконням, погромами й насильством», - наголосив глава Білого дому, додавши, що Сполучені Штати повинні завжди залишатися «нацією правопорядку».

Він підкреслив, що учасники актів насильства та погромів не є тими, хто насправді представляє країну, назвавши їх порушниками закону.

За словами Трампа, країна пройшла через важкі вибори, тож емоції киплять - але тепер «пристрасті мають охолонути, а спокій - відновитися».

Водночас він констатував, що адміністрація Байдена набуде повноважень після інавгурації 20 січня. «Мій фокус уваги зараз зосереджуватиметься на забезпеченні спокійної, впорядкованої та плавної передачі справ», - заявив глава Білого дому.

Наприкінці виступу Трамп звернувся до своїх прибічників, заявивши, що вважає період президентства честю свого життя. У цьому ж контексті він натякнув, що не втрачає намірів очолити державу знову, зауваживши, що «подорож тільки починається».

Як повідомляв Укрінформ, у середу прибічники Трампа силою прорвалися до Конгресу США, зірвавши голосування обох палат щодо затвердження результатів президентських виборів. Після втручання в ситуацію силовиків засідання вдалося відновити. І в результаті Конгрес офіційно затвердив Джо Байдена обраним президентом Сполучених Штатів.

Фото: The White House