Трамп обмірковує можливість «самопомилування» - ЗМІ

Чинний президент США вивчає можливість оголосити самому собі превентивне помилування, аби у майбутньому уникнути ймовірного юридичного переслідування.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на два обізнані джерела, передає Укрінформ.

«Після виборів Трамп казав радникам, що обмірковує можливість оголосити помилування для себе. При цьому він цікавився, чи слід йому так чинити, і які юридичні та політичні наслідки це матиме», - зазначається в повідомленні.

Як підкреслює видання, це може стати одним з найбільш неординарних випадків застосування влади президента в історії США.

Тривалий час Трамп неодноразово стверджував, що має повноваження оголосити самому собі заочне помилування, хоча це вважається спірним питанням з юридичної точки зору. Отже, розмови глави Білого дому з помічниками, є ознакою його готовності реалізувати його цілі, припускає видання.

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До того ж, як стверджують джерела NYT, Трамп дедалі більше переконує себе, що ті, кого він вважає своїми політичними ворогами, застосовуватимуть проти нього юридичне переслідування після завершення президентських повноважень.

Досі жоден президент США не видавав помилування сам собі, тому легітимність цього кроку ніколи не отримувала юридичної оцінки в системі правосуддя країни. Науковці в юридичній галузі США не мають єдиного погляду стосовно того, чи визнають американські суди таке рішення глави держави.

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Водночас науковці погоджуються, що «самопомилування» першої особи в державі може створити небезпечний прецедент і викликати спокусу в наступних президентів у такий спосіб убезпечитися від відповідальності за будь-які злочини, скоєні на посаді.

Фото: The White House