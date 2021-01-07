У Конгресі пропонують усунути Трампа згідно з поправкою до конституції

Демократи та окремі республіканці в Конгресі США заявили про доцільність застосування 25-ї поправки до конституції, аби передати повноваження глави держави віцепрезидентові Пенсу.

Такі пропозиції стали лунати після погромів, які вчинили напередодні прихильники Дональда Трампа в Конгресі США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Найшвидший і найефективніший спосіб – що можна було б зробити вже сьогодні, щоби усунути чинного президента з посади – це невідкладне звернення віцепрезидента (Майка Пенса – ред.) до 25-ї поправки", - заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Спікер Палати представників, демократка Ненсі Пелосі підтримала цю ідею.

"Я приєднуюсь до лідера Демократичної партії в Сенаті й закликаю віцепрезидента негайно відсторонити цього президента від посади на підставі 25-ї поправки. Якщо віцепрезидент і уряд не діятимуть, Конгрес готовий просувати імпічмент, що відповідає переважним настроям американського народу", - заявила Пелосі на пресконференції.

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Згадана 25-та поправка до конституції США визначає, що в разі відставки або смерті глави Білого дому його повноваження покладаються на віцепрезидента.

Ініціативу демократів підтримали й окремі республіканці. Зокрема, про це заявив конгресмен Адам Кізінгер.

"Застосування 25-ї поправки, яка покладає всю відповідальність на віцепрезидента Пенса, допоки президент не зможе повернутися до керівництва (що, очевидно не станеться найближчим часом), є правильним рішенням для нашої демократії", - заявив у Конгресі однопартієць Трампа.

Обраний президент Джо Байден поки що утримався від підтримки ідеї негайного застосування 25-ї поправки. Водночас він критично висловився щодо подій, які сталися напередодні в Капітолії.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу натовп агресивних протестувальників, які підтримують чинного президента Трампа, увірвалися до будівлі Капітолія в центрі Вашингтона. Їм удалося зірвати спільне засідання обох палат Конгресу США, яке мало формально затвердити перемогу Байдена на виборах. Через кілька годин, після втручання силовиків, робота Конгресу була відновлена, і законодавці провели історичне голосування, офіційно визнавши Байдена переможцем президентських виборів у США.