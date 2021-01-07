Трамп готовий мирно передати владу Байдену

Президент США Дональд Трамп заявив, що 20 січня відбудеться «впорядкована» передача влади його наступнику Джо Байдену, попри незгоду Трампа з результатами виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

"Незважаючи на те, що я абсолютно не згоден з результатами виборів, і факти це обґрунтовують, 20 січня відбудеться впорядкований перехід (влади – ред.)", - сказав Трамп у заяві.

"Я завжди говорив, що ми продовжуватимемо нашу боротьбу, щоб забезпечити підрахунок лише законних голосів. Хоча це означає кінець найбільшого першого терміну в історії президента, це лише початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою", - зазначив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування виборців та колегії виборників наступним президентом країни має стати Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнати поразку.

20 січня відбудеться інавгурація нового президента США.

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У середу Конгрес мав затвердити результати голосування, однак на кілька годин перервав засідання через масові протести прихильників Трампа. Агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.

Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинули четверо осіб, затримали 52 людини. Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжив режим надзвичайної ситуації на 15 днів.