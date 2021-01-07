Події у Вашингтоні шокували світових лідерів

Світові лідери відреагували на заворушення у Вашингтоні, висловивши занепокоєння з приводу сутичок в американській столиці.

Свої думки вони оприлюднили у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

Президент Франції Еммануель Макрон опублікував відеозвернення, в якому заявив, що «окремі буйні індивіди» вторглися в «світський храм американської демократії» і в результаті загинула жінка.

За його словами, події, що відбулися у Вашингтоні, не характерні для Америки.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав події у Конгресі «ганебними».

«Сполучені Штати виступають за демократію у всьому світі, і зараз життєво важливо забезпечити мирний та впорядкований перехід влади», - наголосив він.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав те, що сталося, атакою на демократію. Він підкреслив, що насильство ніколи не зможе взяти гору над волею народу.

Керівництво Організації Об'єднаних Націй, включаючи генерального секретаря Антоніу Гутерріша і голову Генасамблеї Волкана Бозкира, висловили сум у зв'язку з насильством, яке спалахнуло в середу в столиці США, коли прихильники президента Трампа штурмували будівлю Капітолію, намагаючись перервати процедуру сертифікації результатів листопадових виборів.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу у Вашингтоні сталися сутички між прибічниками чинного президента США та правоохоронцями. Агресивні прибічники Трампа змогли прорватися до будівлі Конгресу та на кілька годин перервати засідання, яке мало підтвердити перемогу на виборах Джо Байдена.

Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинуло четверо осіб, серед них - Ешлі Беббітт, ветеранка ВПС США. Також поліція затримала 52 особи.

Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжив режим надзвичайної ситуації на 15 днів.