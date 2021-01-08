Один з підозрюваних у штурмі Капітолія на суді попросив перекладача російської
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post.
Обвинувачений, якому знадобився перекладач російської мови, заявив у залі суду, що «не знає, про яке незаконне проникнення (до Капітолія – ред.) йому казав суддя».
Зазначається, що загалом обвинувачення у незаконному проникненні на об'єкт державної власності пред’явлені 40 особам.
Прокуратура також вивчає докази обвинувачення, які стосуються порушення комендантської години у столичному окрузі Колумбія.
За інформацією видання, більшість обвинувачених – не місцеві, до Вашингтона вони приїхали з усієї країни, зокрема з Орегону, Флориди, Вайомінгу, Коннектикуту, Пенсильванії.
Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.
Унаслідок сутичок біля Конгресу загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 учасників заворушень.
Після звільнення Капітолію від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.
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