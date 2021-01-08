Один з підозрюваних у штурмі Капітолія на суді попросив перекладача російської

На засіданні у Верховному суді округу Колумбія один із затриманих під час штурму Конгресу США попросив перекладача російської мови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post.

Обвинувачений, якому знадобився перекладач російської мови, заявив у залі суду, що «не знає, про яке незаконне проникнення (до Капітолія – ред.) йому казав суддя».

Зазначається, що загалом обвинувачення у незаконному проникненні на об'єкт державної власності пред’явлені 40 особам.

Прокуратура також вивчає докази обвинувачення, які стосуються порушення комендантської години у столичному окрузі Колумбія.

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За інформацією видання, більшість обвинувачених – не місцеві, до Вашингтона вони приїхали з усієї країни, зокрема з Орегону, Флориди, Вайомінгу, Коннектикуту, Пенсильванії.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Унаслідок сутичок біля Конгресу загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 учасників заворушень.

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Після звільнення Капітолію від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Фото: Getty Images