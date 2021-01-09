Біля Капітолія виявили автомобіль зі зброєю і саморобними бомбами

У столиці США Вашингтоні в день штурму Капітолія неподалік будівлі поліція виявила автомобіль, у салоні якого було 11 саморобних вибухових пристроїв та вогнепальна зброя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал NBC-2.

Власник пікапа, 70-річний Лонні Лерой Коффман, затриманий. Йому висунули обвинувачення у зберіганні незареєстрованої вогнепальної зброї та носінні пістолета без дозволу.

Сам Коффман стверджує, що в його авто були тільки ємності з розплавленим пінополістиролом та бензином.

Однак, за словами представника прокуратури, в пікапі, серед іншого, виявили шматки тканини та підготовлені запали.

Федеральні слідчі заявили, що якби стався вибух, він мав би ефект напалму, "оскільки горюча рідина краще прилипає до предметів, на які вона потрапляє під час детонації".

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися до будівлі.

В результаті зіткнень загинуло п'ятеро людей. Поліція затримала 52 учасників заворушень.

Після звільнення Капітолію від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах.