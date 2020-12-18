Johnson & Johnson запустила фінальні випробування COVID-вакцини

Американська компанія Johnson & Johnson оголосила про запуск у повному обсязі випробувань своєї вакцини від коронавірусу в межах третьої фази досліджень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

«Третя фаза ключового масштабного дослідження в декількох країнах однокомпонентної вакцини-кандидата від COVID-19 виробництва Janssen повністю запущена та включає близько 45 тисяч учасників», - йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що враховуючи високий рівень захворюваності на COVID-19 серед населення в цілому в країнах, де проводиться випробування, такої кількості учасників буде достатньо для отримання даних, необхідних для визначення ефективності та безпечності досліджуваного кандидата на вакцину від компанії.

Очікується, що перші проміжні результати дослідження будуть доступні до кінця січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, Johnson & Johnson тимчасово зупиняла розгорнуті клінічні випробування усіх експериментальних вакцин від коронавірусу через інсульт в одного з добровольців. Пізніше було доведено, що хвороба учасника досліджень не пов’язана з дослідженнями.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 75 282 798 випадків COVID-19, зокрема 1 668 356 летальних, одужали 52 852 602 особи.