Johnson & Johnson запустила фінальні випробування COVID-вакцини

Johnson & Johnson запустила фінальні випробування COVID-вакцини

Укрінформ
Американська компанія Johnson & Johnson оголосила про запуск у повному обсязі випробувань своєї вакцини від коронавірусу в межах третьої фази досліджень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

«Третя фаза ключового масштабного дослідження в декількох країнах однокомпонентної вакцини-кандидата від COVID-19 виробництва Janssen повністю запущена та включає близько 45 тисяч учасників», - йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що враховуючи високий рівень захворюваності на COVID-19 серед населення в цілому в країнах, де проводиться випробування, такої кількості учасників буде достатньо для отримання даних, необхідних для визначення ефективності та безпечності досліджуваного кандидата на вакцину від компанії.

Читайте також: Індія почне вакцинацію від коронавірусу в січні – ЗМІ

Очікується, що перші проміжні результати дослідження будуть доступні до кінця січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, Johnson & Johnson тимчасово зупиняла розгорнуті клінічні випробування усіх експериментальних вакцин від коронавірусу через інсульт в одного з добровольців. Пізніше було доведено, що хвороба учасника досліджень не пов’язана з дослідженнями.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 75 282 798 випадків COVID-19, зокрема 1 668 356 летальних, одужали 52 852 602 особи.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-