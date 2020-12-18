Індія почне вакцинацію від коронавірусу в січні – ЗМІ

Індія планує почати вакцинацію своїх громадян від коронавірусу в січні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на федеральні органи охорони здоров'я.

За словами чиновників, деякі кандидати на вакцину отримають дозвіл на екстрене застосування в країні в «наступні кілька тижнів».

Дві компанії-виробники вже подали заявки на розгляд, ще шість кандидатів перебувають на різних стадіях клінічних випробувань.

Наразі в Індії зареєстровано майже 10 мільйонів випадків коронавірусу, понад 144 тисячі людей загинули.

Як повідомлялося, раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що з 27 грудня на території Євросоюзу розпочнеться вакцинація від коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 75 282 798 випадків COVID-19, зокрема 1 668 356 летальних, одужали 52 852 602 особи.