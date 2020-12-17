В Індії з’ясували причину «містичної хвороби», яку підхопили сотні людей
Укрінформ
Індійські вчені знайшли нікель у зразках молока в регіоні, де сотні людей були госпіталізовані минулого тижня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.
За словами вченого Авра Мохана, нікелю не повинно бути у молоці. Зараз дослідники намагаються з’ясувати, як він туди потрапив. Ймовірний шлях - від пестицидів.
«Вони (пестициди – ред.) мали бути у траві, яку вживає худоба», - зазначив Мохан.
Загалом понад 600 людей були госпіталізовані у штаті Андхра-Прадеш через «містичну хворобу».
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня індійські лікарі виявили свинець та нікель у зразках крові людей, яких сотнями госпіталізували напередодні в південному штаті Андхра-Прадеш через невідому хворобу.
Фото: ВВС