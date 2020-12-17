Перед вакцинацією жителів Індії перевірять на антитіла

В Індії планують почати масову вакцинацію від COVID-19, але перед тим населення якомога ширше протестують на антитіла, щоб визначити черговість у щепленні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of India.

Ідеться про ІФА-тест, який визначає у крові рівень антитіл, що захищають організм після перенесеної інфекції. Цей аналіз вважається оптимальним для вимірювання імунітету населення.

Зазначається, що регіони Індії, де кількість людей з антитілами наближається до 50%, можуть опинитися нижче у списку пріоритетних для вакцинування.

За приблизними оцінками експертів, антитіла проти коронавірусу залишаються в організмі понад 10 місяців.

Як відомо, станом на 16 грудня Індія перебуває на другому місці у світі (після США) за кількістю виявлених випадків COVID-19 – понад 9,95 млн.

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