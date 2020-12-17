Перед вакцинацією жителів Індії перевірять на антитіла
Коронавірус
Укрінформ
В Індії планують почати масову вакцинацію від COVID-19, але перед тим населення якомога ширше протестують на антитіла, щоб визначити черговість у щепленні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of India.
Ідеться про ІФА-тест, який визначає у крові рівень антитіл, що захищають організм після перенесеної інфекції. Цей аналіз вважається оптимальним для вимірювання імунітету населення.
Зазначається, що регіони Індії, де кількість людей з антитілами наближається до 50%, можуть опинитися нижче у списку пріоритетних для вакцинування.
За приблизними оцінками експертів, антитіла проти коронавірусу залишаються в організмі понад 10 місяців.
Як відомо, станом на 16 грудня Індія перебуває на другому місці у світі (після США) за кількістю виявлених випадків COVID-19 – понад 9,95 млн.
Фото: Getty Images