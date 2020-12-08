Невідома хвороба в Індії: у крові постраждалих виявили нікель та свинець

Індійські лікарі виявили свинець та нікель у зразках крові людей, яких сотнями госпіталізували напередодні в південному штаті Андхра-Прадеш через невідому хворобу.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це повідомила місцева влада штату.

Команда лікарів нині розслідує смерть однієї людини та госпіталізацію понад 400 за останні декілька днів. Наразі вони виявили сліди свинцю та нікелю у зразках крові пацієнтів.

Також відомо, що хвороба загалом вразила понад 300 дітей, більшість із яких відчувають запаморочення, непритомніють, страждають від головного болю та блювання.

Водночас високий рівень свинцю в крові може порушити розвиток мозку, нервової системи й життєво важливих органів, таких як серце і легені.

Раніше у вівторок федеральний депутат Нарасімха Рао заявив, що він розмовляв з урядовими медичними експертами та, на їхню думку, «найбільш вірогідною причиною є отруйні хлорорганічні речовини». Остаточну причину назвуть вже після звіту лікарів.

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Нагадаємо: сотні людей в Елуру, місті в південному штаті, знепритомніли та відчули напади судом і нудоту. Крім того, у 45-річного чоловіка, шпиталізованого з такими симптомами, стався серцевий напад і він помер.

Варто зазначити, що спалах загадкової хвороби стався у штаті Андхра-Прадеш, який найбільше постраждав від коронавірусу. З населенням понад 800 тис. осіб він посідає третє місце у країні за кількістю хворих.

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