Невідома хвороба в Індії «вклала» на лікарняні ліжка вже понад 450 осіб

В індійському штаті Андхра-Прадеш 455 осіб були госпіталізовані й щонайменше одна людина померла через невстановлену поки що хворобу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що сотні людей в Елуру, місті в південному штаті, знепритомніли і відчули напади судом і нудоту. Крім того, у 45-річного чоловіка, шпиталізованого з такими симптомами, стався серцевий напад і він помер.

За словами співробітника районної служби спостереження Долли Джоші Роя, в лікарню було доправлено 455 осіб, з них 200 пізніше були виписані.

Фахівці Всеіндійського інституту медичних наук приїхали у штат для проведення розслідування. Зокрема планують вивчити можливе забруднення їжі або води або отруєння повітряно-крапельним шляхом.

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Варто зазначити, що спалах загадкової хвороби стався у штаті Андхра-Прадеш, який найбільше постраждав від коронавірусу. З населенням понад 800 тис. осіб він посідає третє місце у країні за кількістю хворих.

Усього з початку пандемії в Індії зафіксовано понад 9,7 млн випадків COVID-19, з них – 140 994 летальних, видужали 9 178 946 осіб.