В Індії понад двісті осіб потрапили до лікарні через невідому хворобу

В індійському штаті Андхра-Прадеш 227 осіб були госпіталізовані й щонайменше одна людина загинула через невстановлену поки що хворобу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За словами лікарів, у пацієнтів був широкий спектр симптомів - від нудоти до нападів і втрати свідомості. 70 осіб вже виписано, 157 - все ще проходять лікування.

Хвороба і причини її виникнення з'ясовуються.

За словами міністра охорони здоров'я штату Алла Калі Крішна Шрінівас, COVID-19 тут ні до чого, оскільки всі пацієнти дали негативний результат на коронавірус.

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Як зазначає видання, Андхра-Прадеш є одним з найбільш постраждалих від коронавірусу штатів Індії - з населенням понад 800 000 осіб він посідає третє місце у країні за кількістю хворих. Всього з початку пандемії в Індії зафіксовано 9,6 мільйона випадків COVID-19.

Фото: PTI