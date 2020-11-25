Південь Індії накрили потужні зливи
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Дощі стали причиною повалення багатьох дерев, вони затопили більшу частину столиці штату - Ченнаї (колишній Мадрас).
Десятки тисяч людей просять залишити домівки та переїхати до центрів допомоги на південному сході штату.
Очікується, що пориви вітру під час циклону сягатимуть 145 км/год.
Усім рибальським човнам рекомендують повертатися до гавані. Тридцять команд рятувальників розгорнуті по всій території штату, а також кількох сусідніх.
У столиці штату, куди евакуюють людей, що мешкають у низинах, побоюються повені.
Як відомо, у 2015 році масштабні повені в Ченнаї через сильні дощі та переливи річок привели місто до повної зупинки.
У штаті Таміл Наду уряд уже оголосив надзвичайний стан і порадив людям залишатися в приміщеннях. Транспортне сполучення призупинене. У деяких районах введені обмеження, щоб люди не могли збиратися на вулиці.
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