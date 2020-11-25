Південь Індії накрили потужні зливи

Сильні дощі накрили південний індійський штат Таміл Наду, де саме очікують потужний тропічний циклон Нівар.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Дощі стали причиною повалення багатьох дерев, вони затопили більшу частину столиці штату - Ченнаї (колишній Мадрас).

Десятки тисяч людей просять залишити домівки та переїхати до центрів допомоги на південному сході штату.

Очікується, що пориви вітру під час циклону сягатимуть 145 км/год.

Усім рибальським човнам рекомендують повертатися до гавані. Тридцять команд рятувальників розгорнуті по всій території штату, а також кількох сусідніх.

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У столиці штату, куди евакуюють людей, що мешкають у низинах, побоюються повені.

Як відомо, у 2015 році масштабні повені в Ченнаї через сильні дощі та переливи річок привели місто до повної зупинки.

У штаті Таміл Наду уряд уже оголосив надзвичайний стан і порадив людям залишатися в приміщеннях. Транспортне сполучення призупинене. У деяких районах введені обмеження, щоб люди не могли збиратися на вулиці.

Фото: Getty Images