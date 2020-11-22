В Японії стався потужний землетрус
Укрінформ
Біля східного узбережжя Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,8.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.
За даними місцевих метеорологів, землетрус був зафіксований у неділю, 22 листопада, о 12:06 годині за київським часом. Епіцентр стихійного лиха знаходиться за 40 км від узбережжя префектури Ібаракі.
Поштовхи також були відчутні у столиці Токіо та місті Фукусіма.
Наразі немає інформації про постраждалий й завдану шкоду.
Як повідомляв Укрінформ, на початку цього тижня поблизу західного узбережжя Індонезії стався землетрус магнітудою 5,8.