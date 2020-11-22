В Японії стався потужний землетрус

Біля східного узбережжя Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,8.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

За даними місцевих метеорологів, землетрус був зафіксований у неділю, 22 листопада, о 12:06 годині за київським часом. Епіцентр стихійного лиха знаходиться за 40 км від узбережжя префектури Ібаракі.

Поштовхи також були відчутні у столиці Токіо та місті Фукусіма.

Читайте також: На Філіппінах стався потужний землетрус

Наразі немає інформації про постраждалий й завдану шкоду.

Як повідомляв Укрінформ, на початку цього тижня поблизу західного узбережжя Індонезії стався землетрус магнітудою 5,8.