Індія за добу провела понад мільйон коронавірусних тестів

Упродовж останньої доби Індія встановила рекорд із кількості проведених тестів на COVID-19, перевіривши більше мільйона людей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.

“Ураховуючи 1 145 015 тестів, проведених протягом 24 годин, загальна їх кількість досягла 90 090 122”, - розповіли у міністерстві охорони здоров’я Індії.

Зазначається, що нині над отриманням результатів аналізу працюють 1900 лабораторій й країна потенційно спроможна проводити понад 1,5 млн тестів на добу.

За інформацією відомства, у середу на території Індії було виявлено 63 509 нових випадків інфікування COVID-19 й зареєстровано 730 смертей. Загалом же від початку пандемії на території країни було виявлено 7 239 389 випадків інфікування, недуга забрала життя 110 586 осіб.

За кількістю інфікованих Індія у світі поступається лише Штатам, а за кількістю загиблих — США та Бразилії.