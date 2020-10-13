Україна має вийти на 75 тисяч COVID-тестів за добу - Шмигаль

В Україні мають проводити 75 тисяч тестувань на коронавірус на добу, і цей показник має бути досягнутий ще нинішнього року.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на позачерговому засіданні уряду у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поставлене звдання міністру охорони здоров'я пану Максиму Степанову збільшити тестування до 50 тис. на добу, але ще цього року ми маємо вийти на 75 тисяч тестувань на добу", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 жовтня під час наради щодо ситуації з коронавірусом в Україні доручив збільшити кількість ПЛР-тестів до 50 тисяч на добу.

Фото: Урядовий портал