Президент доручив збільшити кількість ПЛР-тестів і вирішити проблему з киснем у лікарнях

Президент Володимир Зеленський під час наради щодо ситуації з коронавірусом в Україні доручив збільшити кількість ПЛР-тестів до 50 тисяч на добу.

Як повідомляє Укрінформ, про це голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький повідомив у Фейсбуці.

"За наказом Президента МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис до 50 тис на добу. Уряд надав 260 млн грн на збільшення кількості тестувань на коронавірус, з яких 100 млн на контрактування приватних лабораторій, 160 млн грн на додаткову закупку реагентів та лабораторного обладнання", - зазначив Радуцький.

За його словами, Президент також доручив вирішити проблему із забезпеченням киснем. До кінця місяця місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню. Для цього уряд виділив регіонам 572 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 261 034 випадки COVID-19, із них 4 972 летальні, 113 507 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 768 нових випадків.