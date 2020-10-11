У столичному Палаці спорту можуть розгорнути COVID-госпіталь

У Києві, Одесі та Маріуполі готуються розгорнути великі госпіталі для пацієнтів з COVID-19 на випадок перевантаження лікарень першої та другої хвилі.

Як повідомляє Укрінформ, про це голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив у Фейсбуці.

"За наказом Президента в Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі. Закуповується все необхідне обладнання для того, щоб нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні", - написав він.

За словами Радуцького, госпіталі планують розміщувати у наявних великих приміщеннях, зокрема у Києві це може бути Палац спорту.

"Поки що такої необхідності немає, але ми повинні бути повністю готові", - зауважив він.

Голова комітету додав, що відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Академії медичних наук, також готуються до прийняття хворих на СOVID-19. При цьому МОЗу доручено збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень коронавірусної хвороби.

Крім того, інтернів та студентів старших курсів медичних вишів будуть залучати до роботи в інфекційних відділеннях - відповідні законодавчі зміни набули чинності ще влітку. "Є чіткі протоколи лікування пацієнтів з СOVID-19, і я впевнений, що під наглядом досвідчених лікарів наші молоді фахівці зможуть надавати кваліфіковану допомогу", - наголосив Радуцький.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 261 034 випадки COVID-19, із них 4 972 летальні, 113 507 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 768 нових випадків.