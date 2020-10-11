Коронавірус у Києві: ще пів тисячі нових заражень, 12 людей померли

За минулу добу у Києві виявлено ще 502 хворих з коронавірусом, 12 людей померли.

Як передає Укрінформ, про це мер Києва Віталій Кличко поінформував у своєму Telegram-каналі .

«Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили в 502 людей. 12 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 481 киянина. На сьогодні в столиці вже 27 497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», – написав Кличко.

За його словами, захворіли 290 жінок віком від 19 до 85 років, 188 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв, 10 дівчаток від одного місяця до 17 років та 14 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, 17 медиків.

До лікарень столиці потрапили 60 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужало за минулу добу 75 людей. Усього коронавірус подолали 9 702 мешканця Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 126, в Оболонському – 82. Та в Дніпровському районі – 65 випадків», – додав мер.

Як повідомлялося, в Україні станом на 11 жовтня зареєстровано 261 034 випадки коронавірусу, з них за добу 4 768.